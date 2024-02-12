Havza\'da sel ve taşkın riskine karşı Hacı Osman Deresi\'nin ıslah edilmesi çalışmaları kapsamında iş merkezi yapımı için yer teslimi yapıldı

Havza'da sel ve taşkın riskine karşı Hacı Osman Deresi'nin ıslah edilmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan 56 iş yerinden oluşan Rezerv Yapı Projesi kapsamında yapılacak iş merkezinin yer teslimi yapıldı.
Afet riski taşıyan alanların dönüşümü amaçlı Rezerv Yapı Projesi kapsamında Havza Belediyesi tarafından kamulaştırma çalışmaları tamamlanan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan 56 iş yerinden oluşan yeni iş merkezinin yapılacağı yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alan yüklenici firmaya teslim edildi.
Temel kazı çalışmaları için alan hazırlama çalışmalarını yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Hacı Osman Deresi'nin üzerinin kapalı olmasından dolayı yaşanan sel ve taşkın riskine karşın üzerinin açılması amacı ile yürütülen çalışmalar neticesinde Havza Rezerv Yapı Projesi'nin yapım aşamasına gelindiğini belirterek, "Hacı Osman Deresi üzerinin kapatılmasının ardından dere üzerine yapılan iş yerlerinin yıkılarak dere yatağının üstünün açılması için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, yıkılacak iş yerlerinin taşınacağı ve rezerv yapı alanında yapılacak 56 adet iş yerinden oluşan iş merkezi yapımı için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. İnşallah kısa sürede iş merkezimizin inşaat çalışmalarına başlanacak." dedi.
Özdemir daha sonra inşa çalışmaları kısmen tamamlanan ve salı günü bir bölümü hizmete açılacak Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde incelemelerde bulundu.
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