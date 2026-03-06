Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

SAMSUN'un Havza ilçesinde marş dinamosunun içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda Havza ilçesinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kontroller sırasında narkotik dedektör köpeği Pera, kamyonetin kasasındaki araç parçalarına tepki verdi. Araştırmada, sökülen marş dinamosunun içine gizlenmiş 192,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin M.K. (49) ve B.A. (45) gözaltına alındı.