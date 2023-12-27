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Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı, Velilere Yönelik Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi - Son Dakika
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Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı, Velilere Yönelik Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Samsun'un Havza ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 46 veli kan bağışında bulundu. Kampanya, okul idarecileri, öğretmenler, personel ve öğrencilerde kan bağışı bilincinin artmasını hedefliyor. Kan bağışında bulunan velilerin madalyaları öğrencilere teslim edilecek.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı, Velilere Yönelik Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi
27.12.2023 - 17:11,  Güncelleme: 17:16
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Samsun'un Havza ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde velilere yönelik kan bağışı kampanyası düzenledi.

Havza 25 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen kan verme etkinliğinde 46 veli kan bağışında bulundu.

Programa Samsun Kızılay kan bağışı kazanım uzmanı Murat Bozdemir, Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ile okul müdürü Orhan Tan katıldı.

Bozdemir, gönüllü kan bağışının önemi konusunda okul idarecileri, öğretmenler, personel ile öğrencilerde farkındalık oluşturmak, toplumda kan bağışı bilincinin artmasını sağlamanın amaçlandığını belirterek, "Okulumda Kan'panya Var' adlı kan bağışı kampanyası devam ediyor. Kampanya bünyesinde okulda kurulan standa akın eden veriler, sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdür ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz nezdinde velilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Çörekçioğlu ise kan bağışında bulunan velilerin madalyasının öğrencilere teslim edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza, İnsan Hakları, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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