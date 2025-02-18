Havza\'da Yoğun Kar Yağışı

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Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 15 ila 20 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, iş yerlerini açan esnaf ise dükkanlarının önlerinde kar temizliği yaptı.

Karayolları ekipleri Samsun- İstanbul kara yolunda trafiğin aksamaması için düzenli olarak küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Polis ekipleri de kış lastiği denetimi yaparak, özellikle tır, kamyon ve otobüs sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.