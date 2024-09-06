Havza Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Havza Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Yapıldı

Havza Hastanesi\'nde Deprem Tatbikatı Yapıldı

Havza Devlet Hastanesi, olası deprem durumuna hazırlıklar kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde tatbikat düzenledi. Tatbikatta, hastanenin tahliye ve acil durum hizmetleri kabiliyeti senaryo gereği test edildi.

06.09.2024 12:16
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Havza Devlet Hastanesinde olası deprem durumuna hazırlıklar kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde tatbikat gerçekleştirildi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı hazırlık ve zarar azaltma evrelerinde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin ve kayıpların azaltılması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi yetkililerinin gözetiminde Havza Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve HAP Birimi Başkanı Dr. Mustafa Demirci başkanlığında deprem tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği depremin ardından Demirci başkanlığında toplanan HAP birimi görevlileri, hastanenin fiziki durumunu analiz ederek hızlı şekilde ayaktaki hastaların tahliyesini sağladı, ardından zarar gören bölümlerde yatan hastalar diğer bölümlere veya başka sağlık kuruluşlarına gönderildi.

Demirci, her türlü olası duruma hazırlıklı olmak adına bu tür tatbikatlar yapıldığını belirterek, "Tatbikatlarda eksiklerimizi görerek bunları tamamlamak ve acil durumlara hazırlıklı olmayı hedeflemekteyiz. Bugünkü tatbikatımızda, deprem sonrası yatan hastaların dikey ve yatay tahliyesi, hastanenin genel tahliyesi ve acil durumlarda hizmet verebilme kabiliyetini artırmak için tedbirleri senaryo gereği hayata geçirdik. Başarılı bir tatbikat oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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