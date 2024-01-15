Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahını belirledi

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede 2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlendiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, halkın günlük ihtiyaçlarının da aksaklığa uğramayacak şekilde güzergahların belirlendiği belirtildi.

Mehmetçik Meydanı'ndan başlayan güzergahın Şehit Hasan Aktar Caddesi'nin Ofisler Kavşağı'na kadar olacağı vurgulanan açıklamada, "Toplantı yeri olarak Mehmetçik Meydanı belirlendi. Alternatif yürüyüş güzergahı Kazımpaşa Caddesi'nden başlayarak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokak boyunca Ofisler Kavşağı'na kadar belirlendi. Alternatif toplantı yeri TCDD Havza Gar Şefliği yanı olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Havza belediye sınırları içerisinde ve sorumluluk bölgesinde bulunan afiş ve pankart asılabilecek yerlerin ise Kazımpaşa Caddesi Kevser Parkı yanında bulunan billboard ve Kazımpaşa Caddesi, Mehmetçik Meydanı'nda bulunan billboardlar olduğu aktarıldı.