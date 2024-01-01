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Havza Kaymakamı Yılbaşı Önlemleri Kapsamında Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Havza Kaymakamı Yılbaşı Önlemleri Kapsamında Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yılbaşı önlemleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek görevli personellerin yeni yılını tebrik etti. Ayvat, denetimlerde vatandaşlarla da sohbet ederek yeni yıllarını kutladı ve kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına özverileri için teşekkür etti.

Havza Kaymakamı Yılbaşı Önlemleri Kapsamında Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
01.01.2024 - 10:29,
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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat yılbaşı önlemleri kapsamında uygulama yapan güvenlik güçlerini görev yerlerinde ziyaret etti.

Ayvat, yılbaşı önlemleri kapsamında uygulama İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerini ziyaret ederek görevli personellerin yeni yılını tebrik etti, görevlerinde kolaylıklar diledi ve denetimleri yerinde inceledi.

Denetimlerde vatandaşlar ile de sohbet eden Havza Kaymakamı Ayvat, vatandaşlarında yeni yıllarını tebrik etti.

Özveri ve gayretle çalışan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ayvat, şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle halkımızın güvenliği için görevleri başında olan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabbimden yeni yılın ülkemize ve İslam alemine huzur, barış niyaz etmesini temenni ederim."

Kaymakam Ayvat'a Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı eşlik etti.

Kaynak: AA
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