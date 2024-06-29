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Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Seyit Ahmet İşliyen getirildi.

Kooperatif binasında gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Ramazan Gündüz ile Seyit Ahmet İşliyen aday oldu.

Oy kullanan 76 delegeden 51'inin oyunu alan İşliyen, başkanlığa seçildi. Gündüz'ün 24 oy aldığı genel kurulda 1 oy da geçersiz sayıldı.

İşliyen, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Seçimlerimiz tamamlandı. Şimdi sözlerimizi yerine getirme, üyelerimize ve Havza'mıza hizmet zamanı." dedi.

Kooperatifin yönetim kurulu ise Mehmet Şenkal, Sümer Saat, Vedat Bozkurt ve Mehmet Sarıoğlu'ndan oluştu.