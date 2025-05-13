Havza MTAL Ürünleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Havza MTAL Ürünleri Tanıtıldı

Havza MTAL Ürünleri Tanıtıldı

Havza MTAL, okulda üretilen ürünlerin tanıtıldığı stant açtı. Mesleki eğitimin önemi vurgulandı.

13.05.2025 16:02
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Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından okulda yapılan ürünlerin tanıtıldığı stant açıldı.

Havza MTAL tarafından Kevser Cami önünde açılan stantta ziyaretçilere okulda üretilen ürünler tanıtılarak ve okul hakkında bilgiler verildi.

Okulun Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Makine Teknolojileri alanlarındaki çalışmalarının yer aldığı stant yoğun ilgi gördü.

Standı ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerden ürünler hakkında bilgiler alan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, mesleki eğitimin önemine değinerek, "İlçemiz organize sanayi bölgesi ile birlikte büyük bir istihdam bölgesi olacak. Buralarda en çok kalifiye ara eleman ihtiyacı olacaktır. Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak adına meslek liseleri önemli." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise bölgede kısa süre içinde işsizlik sorunu kalmayacağını belirterek, "Meslek liselerimiz sanayimizin duyduğu ara eleman ihtiyacı için önem arz etmekte." dedi.

Okul Müdürü Gültekin Çeribaş okulun tanıtımı amacı ile stant açtıklarını ifade ederek, "Okulumuz bölgemizin yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanması adına önemli bir işlev görmekte. Yine okulumuz tarafından yapılan uygulamalar kamu kurum ve kuruluları ile özel sektöre yapılan işler ile öğrencilerimiz mesleklerini daha iyi öğrenirken cep harçlıklarını çıkarıyorlar. Diğer taraftan da kamu tasarrufuna ciddi katılar sunuyoruz. Yapılan bu çalışmaları haklımıza tanıtmak ve mesleki eğitimin önemine vurgu yapmak adına bu standı açtık. Standımızı ziyaret eden herkese teşekkür ederim." dedi.

Standı Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'in yanı sıra Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve vatandaşlar ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza MTAL Ürünleri Tanıtıldı - Son Dakika

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