Havza OSB\'de Yeni Fabrikanın Tapusu Verildi

23.03.2026 13:40
Havza OSB'de 40 milyon lira yatırımla kurulan fabrika, tapu teslim töreniyle üretime geçti.

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 40 milyon liraya tamamlanan ve üretime geçen bir fabrikanın daha tapusu verildi.

Havza OSB'de, 5 bin 31 metrekarede 2 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip ve 20 kişi istihdam eden çelik konstrüksiyon ile makine imalat tesisin üretime geçmesinin ardından tapusu, Ens Büyükler Metal firma yetkilisi Enes Büyük'e teslim edildi.

Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Tapu Müdürlüğünde düzenlenen tapu teslim töreninde, Havza OSB'de yatırımların devam ettiğini belirterek, "Havzalı genç girişimci bir kardeşimize tapusunu vermekten mutluluk duydum." dedi.

Üretime geçen fabrikanın Havza için örnek teşkil ettiğini ifade eden Ayvat, "Genç ve Havzalı bir kardeşimizin Havza OSB'ye yatırım yapması, ilçemizin OSB'yi ne kadar sahiplendiğinin bir göstergesi. Kendisini yatırımı ve cesaretinden ötürü tebrik ediyorum. TCDD tarafından yükleme rampası, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapıya yönelik çalışmalar devam etmekte. İnşallah hızlı tren hattımızın da OSB'ye entegre edilmesi ile Havza OSB daha hızlı büyüyecek ve gelişecek. Yatırımlarını tamamlayan fabrikalarımıza tapularını teslim ediyoruz. Üreten Havza, büyüyen Türkiye için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Havza OSB'nin Karadeniz'in en büyük OSB'si olduğunu vurgulayarak, "Havza'nın sanayi ve üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu yatırımlar sayesinde gençlerimize daha fazla iş imkanı sunulacak." diye konuştu.

Firma yetkilisi Enes Büyük ise Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'e teşekkür ederek, "Havza'nın bir firması olarak Havza OSB'de yerimizi almamız gerektiğine inandık ve yatırımızı yaptık. Şu an imalata başlayan fabrikamızın tapusunu almak bizler için büyük bir onur meselesi. İnşallah Havzalı hemşehrimize iş ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından tapu, Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz tarafından firma yetkilisi Enes Büyük'e teslim edildi.

Tapu tesliminde Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük de hazır bulundu.

Kaynak: AA

