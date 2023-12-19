 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havza Ziraat Odası'na ekipman desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Havza Ziraat Odası'na ekipman desteği

Havza Ziraat Odası'na, Tarımda Mekanizasyonun Geliştirmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yüzde 75 hibe ile sap kırma makinesi kazandırıldı. Makine, hasadı yapılan bitki saplarını parçalayarak organik gübre olarak geri dönüşüm sağlayacak.

Havza Ziraat Odası\'na ekipman desteği
19.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 14:28
Abone Ol

Havza Ziraat Odası'na tarımsal destekleme projeleri kapsamında ekipman desteği yapıldı.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen Tarımda Mekanizasyonun Geliştirmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Havza Ziraat Odası'na yüzde 75 hibe ile sap kırma makinesi kazandırıldığını belirtti.

Havzalı çiftçilerin kullanımına yeni bir ekipman kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Genç, "Tarımda her geçen gün makineleşme artmakta. Havza Ziraat Odası olarak bizler de çiftçilerimize hem destek hem de örnek olmak adına ekipman parkımıza yeni teknoloji ürünü tarımsal ekipmanları araç parkımıza katarak hizmet etme gayretindeyiz." dedi.

Proje kapsamında temin edilen sap kırma makinesinin bölgede hasadı yapılan buğday ve ayçiçeği gibi bitki saplarını parçalayarak organik gübre olarak geri dönüşüm sağlayacağını aktaran Genç, "Sap kırma makinesi ile çiftçilerimiz atık olan bitki sapları ile doğal gübre edinerek hem girdi maliyetlerini azaltacaklar hem de anız ve ayçiçeği yakma gibi doğaya zarar verici faaliyetlerde bulunmayarak doğanın korunmasına katkı sağlayacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Ziraat Odası'na ekipman desteği - Son Dakika


14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı

Son Dakika
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Ziraat Odası'na ekipman desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement