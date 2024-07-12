Hawai'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 2 Kayıp - Son Dakika
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Hawai'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 2 Kayıp

Hawai'nin Kauai kentinde bir helikopterin okyanusa düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise hala kayıp. Olaya çok sayıda kurum müdahale ediyor.

12.07.2024 12:43
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LOS ANGELES, 11 Temmuz (Xinhua) -- Hawai'nin Kauai kentinde bir helikopterin okyanusa düşmesinin ardından bir kişinin öldüğü iki kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Kauai County'nin Facebook sayfasında yayımlanan bir haber bülteninde, Kauai Polis Merkezi'nin yerel saatle 13.20'de konuyla ilgili bilgilendirildiği ve kazaya Alii Kauai Air Tours and Charters'a ait bir helikopterin karıştığı belirtildi.

Kıyıdaki bir patikada yürüyüş yaparken helikopterin suya düştüğüne tanık olan insanlar olayı merkeze bildirdi.

Haber bülteninde, aralarında ABD Sahil Güvenliği, Kauai Polis Departmanı, Kauai İtfaiyesi ve Kauai Acil Durum Yönetim Ajansı'nın da bulunduğu çok sayıda kurumun olaya müdahale ettiği belirtildi.

Yetkililer, yerel saatle yaklaşık 14.25'te kurtarılan bir kişinin öldüğünün doğrulandığını söyledi. Helikopterde bulunan diğer iki kişi için ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

"Bahçe Adası" lakaplı Kauai, ana Hawai Adaları'nın en eskisi ve Hawaii takımadalarının en çok ziyaret edilen adalarından biri.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

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