Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hawaii\'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Büyük Ada'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin tsunamiye yol açmayacağı belirtildi.

10.02.2024 00:17  Güncelleme: 00:17
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ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Büyük Ada'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Büyük Ada'nın Pahala yerleşim biriminin 2 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

TSUNAMİ BEKLENMİYOR

Depremin yerin 36,8 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle "tsunami" beklenmediğini kaydetti. Deprem, merkezin yaklaşık 322 kilometre kuzeyindeki Oahu Adası'ndaki Honolulu'dan hissedildi.

Kaynak: AA

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