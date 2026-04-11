Hayalin Edebiyattaki Kurucu Rolü ve Hakikatle Bağı

11.04.2026 18:59
Hayal, insanın varlıkla ilişkisini derinleştiren bir güç olarak edebiyatın temelini oluşturur. Modern gerçekçilik anlayışı ise hayalin edebiyat içindeki rolünü daraltarak insanın dünyayı anlama yetisini zayıflatmıştır.

Hayal, basit bir düş kurma eyleminin ötesinde, hatırlama, tasavvur etme ve görünmeyene suret kazandırma gücüdür. Bu nedenle, hayal yalnızca zihnin bir oyunu değil, ruhun kurucu bir faaliyeti ve insanın varlıkla ilişkisinin derin bir damarıdır. İdrakin mertebeleri içinde ilk basamak olan hayal, diğer mertebelerin zeminini oluşturur ve akıl, tasavvur gibi unsurlar bu alanda işler.

Edebiyat, hayalin işlenmiş ve biçim kazanmış hâli olarak, düşünceden ziyade hayalin ürünüdür. Bir metni edebî kılan, anlamı varlık hâline getirebilmesidir; hayal sayesinde söz soyut olmaktan çıkarak tecrübe edilebilir bir âleme dönüşür. Filibeli Ahmed Hilmi, hayali hatırlayıcı ve yaratıcı olarak ikiye ayırır; edebiyat bu iki hayalin kesişme noktasında doğar, hafıza ile icat gücünü birleştirir.

Hayal, terkip ve tahlil gibi işlemlerle malzemeyi işler; edebiyat da bu hareketlerin dildeki tezahürüdür. Roman karakterleri, şiir imgeleri gibi unsurlar hayalin kurucu faaliyetiyle yeniden inşa edilir, doğayı aşarak daha sahih bir hakikat düzeyi kurar. Tasavvufta ise hayal, varlığın tecelli ettiği bir mertebe olarak görülür; İbn Arabî'ye göre âlem bir hayaldir, bu hakikatten kopukluk değil, geçişlilik anlamına gelir.

Modern gerçekçilik anlayışı, hayali edebiyatın dışına iterek bu imkânı daraltmıştır. Hayalin hayattan kovulması, insanın idrakine zarar verir, çünkü hayal dünyayı anlamlandırma ve yeniden kurma imkânıdır. Bugün yaşanan kayıp, hayalin hakikatini kaybetmekle ilgilidir; bu da insanın kendisiyle ve âlemle irtibatını zayıflatır. Edebiyatı yeniden düşünmek, hayali hatırlamak demektir, çünkü edebiyat hayal ile hakikat arasındaki bir eşiktir.

