Hayali Gerçekleşti: Emre Kıyafetlerine Kavuştu - Son Dakika
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Hayali Gerçekleşti: Emre Kıyafetlerine Kavuştu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, belediye park ve bahçeler ekiplerine hayran olan Emre Darılıoğlulları'nın en büyük hayali gerçek oldu. Kepez Belediye Başkanı'nın destekleriyle, Emre, hayalindeki iş kıyafetlerine ve takım formasına kavuştu.

15.01.2025 00:30
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Tek hayali olan park bahçeler görevlisi kıyafetlerine kavuştu dünyalar onun oldu

Her sabah evinin penceresinden izleyip hayranlık duyduğu belediye personeli iş kıyafetlerini belediye kapısına kadar getirdi

İş kıyafetlerini giyip hayalini gerçekleştiren özel birey Emre Darılıoğlulları:

"Onlar gibi nasıl çalışırım diye aklımdan geçiriyordum"

Mutluluğun zili: Hayali kapısının çalmasıyla gerçek oldu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde her sabah evinin penceresinden izlediği belediye park ve bahçeler müdürlüğü görevlilerinin iş kıyafetlerine hayran kalan özel gencin talebi yerine getirildi. Belediye, hayranlık duyduğu belediye personeli iş kıyafetlerini gencin kapısına kadar getirdi. Özel bireye iş kıyafetiyle birlikte Kepez Belediyespor forması da hediye edildi.

Kepez'in Kültür Mahallesi'nde yaşayan ve mental retardasyon tanısı olan 27 yaşındaki Emre Darılıoğulları, her sabah evinin penceresinden parka gelen Kepez Belediyesi ekiplerini izliyor ve onların giydiği iş kıyafetlerine büyük bir hayranlık duyuyordu. Emre'nin en büyük hayali ise bir gün hayranlık duyduğu belediye personellerinin iş kıyafetini giyebilmekti. Oğlunun hayalini gerçekleştirmek isteyen anne Fatma Darılıoğulları, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e ulaştı. Emre'nin her sabah belediye ekiplerini dört gözle beklediğini, onlara duyduğu hayranlığı ve en büyük hayalinin ise Kepez Belediyesi'nin iş kıyafetini giymek olduğunu anlattı. Annenin talebine kayıtsız kalmayan Başkan Kocagöz, Kepez Belediyesi'nin ve Belediyespor Kulübü'nün formasını Emre'ye göndererek, hayalini gerçekleştirdi. Belediye personeli tarafından hediyeleri evinde teslim edilen Emre, büyük bir sevinç yaşadı.

"Aklımdan onlar gibi nasıl çalışırım diye geçiyordu"

Emre Darılıoğulları, "Park bahçe ekibini görüyordum. Onlar gibi nasıl çalışırım diye aklımdan geçiriyordum. Belediyeye girmeye karar vermiştim" derken anne Fatma Darılıoğulları, "Emre'nin en büyük hayali park ve bahçeler ekibinde çalışmaktı. Özelliklede belediye formasını giymeyi çok istiyordu. Konuyla ilgili başkanımıza ulaştık. Sağ olsun talebimizi karşılıksız bırakmadı. Emre'yi kırmayarak gönderdiği hediyeler için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Oğlumun mutluluğu bizim için her şeyden değerli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hayali Gerçekleşti: Emre Kıyafetlerine Kavuştu - Son Dakika

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