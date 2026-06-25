Hayal edilen ayakkabılar gerçeğe dönüştü - Son Dakika
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Hayal edilen ayakkabılar gerçeğe dönüştü

Hayal edilen ayakkabılar gerçeğe dönüştü
25.06.2026 14:50
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Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Akören'deki ilkokul çocuklarının hayallerindeki ayakkabıları tasarlayıp üretti. Proje kapsamında çocukların çizimleri altı ayda gerçeğe dönüştü ve mutlulukla teslim edildi.

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü öğrencileri, Akören Şehit Hamdi Karagöz İlkokulu öğrencilerinin hayal ettikleri ayakkabıları tasarlayarak gerçeğe dönüştürdü.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri, Konya'nın Akören ilçesinde anlamlı bir projeyle devam etti.

Ayakkabı Tasarımı Öğrenci Topluluğu öğrencileri, Akören Şehit Hamdi Karagöz İlkokulu öğrencilerinin çizdikleri ayakkabı tasarımlarını üretti.

Yaklaşık altı ay süren proje sonunda çocukların hayallerinden doğan ayakkabılar, sahiplerine teslim edildi.

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, projenin yalnızca bir tasarım çalışması olmadığını belirterek, "Bu faaliyetlerin bir köyde gerçekleştirilmesi, merkeze ve üniversiteye uzak bir noktada yürütülmesi ciddi emek gerektirdi. Çocukların mutluluğunu gördüğümüzde tüm yorgunluğumuz geçti. Tasarladıkları bir ürünü ayaklarında görmek onlar için unutulmaz bir deneyim oldu." diye konuştu.

Projenin yürütücülerinden Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hicret Zeynep Kutlutaş ise çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirerek, "Çocuklarla birlikte hayal ettik, kendi ayakkabılarını tasarlamalarını sağladık. Daha sonra bölüm ve topluluk öğrencilerimiz onların çizimlerini üretime dönüştürdü. Ortaya çıkan sonuç ve çocukların mutluluğu bizim için çok değerliydi." ifadesini kullandı.

Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan da kendi tasarladıkları ayakkabıları giyen çocukların mutluluğuna ortak olduklarını kaydetti.

Kendi tasarladığı çiçek desenli ayakkabıyı teslim alan 3. sınıf öğrencisi Sevde Dadak, "Ayakkabımın çiçekli olmasını istedim. Pembe, kırmızı, sarı ve mor renkleri kullandım. Sonucunu görünce çok mutlu oldum, çok beğendim." dedi.

Projede görev alan Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Çelik, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmenin kendileri için de özel bir deneyim olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Güncel, Akören, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayal edilen ayakkabılar gerçeğe dönüştü - Son Dakika

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