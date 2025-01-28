Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan ve kaymakam olma hayali bulunan ilkokul öğrencisi Betül Sena Bayrak, Kaymakamlıkta misafir edildi.
Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Yavaşbey İlkokulu öğrencisi Bayrak'ı Kaymakamlığa davet etti.
Beyazıt, küçük öğrenciye kaymakamlık mesleği ve görevleri hakkında bilgi verdi.
Bayrak, bir süreliğine kaymakamlık makamına oturarak, hayalini deneyimleme fırsatı buldu.
Kaymakam Beyazıt, Bayrak'a eğitim hayatında başarılar dileyerek, gelecekte hayallerini gerçekleştirebilmesi için her zaman azimle çalışmasını tavsiye etti.
Son Dakika › Güncel › Hayaller Gerçek Oluyor: Minik Kaymakam Adayı - Son Dakika
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