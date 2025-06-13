Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi Tamamlandı

13.06.2025 19:04
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Samsun'da 13 huzurevi sakini, 'Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi' kapsamında hayal ettikleri meslekleri deneyimleme fırsatı buldu. Projenin kapanış töreni, yaşlıların hayallerini gerçekleşmesine olanak tanıdı.

13 huzurevi sakininin hayalindeki mesleği yaptığı proje sona erdi

SAMSUN - Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi" sona erdi. Proje çerçevesinde 13 huzurevi sakini hayalindeki mesleği yapma fırsatı buldu.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan yaşlıların geçmişe karşı pişmanlıklarını azaltabilmeyi, yaşlıların zihinlerinde sürekleri yer alan hayallerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebilmeyi hedefleyen "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi" sona erdi. Projede yaşlıların yaşam hatıraları dinlenilerek hayatları sonlanmadan gerçekleşmesini istedikleri hayalleri öğrenildi. Bu çerçevede polis, doktor, itfaiyeci, terzi, öğretmen gibi meslekleri yapmak isteyen huzurevi sakinliklerini hayalleri gerçek oldu. Proje kapanış töreni Samsun Büyükşehir Belediye Sanat Merkezinde düzenlendi.

"Büyüklerimizden öğreneceğimiz çok şey var"

Projenin kapanış töreninde konuşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, "Sayın valimizin himayelerinde büyüklerimiz için her zaman yeni, güzel, anlamlı projeler geliştirmek için başta büyükşehir başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olmak üzere bir ekip ruhu içerisinde çalışıyoruz. Dün arkadaşlarımızla bir araya geldik ve nasıl daha unutulmaz etkinlikler, projeler gerçekleştirebiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Büyüklerimizi bizim için değerli ve kıymetlidir. Büyüklerimizden öğreneceğimiz çok şey var. Biz ne kadar bilgiye sahip olsak da hayat tecrübesi denen hadise başka bir şeydir. Bizim inancımız büyüklerimizin duasının ne kadar kıymetli olduğu telkin eder" dedi.

Huzurevi Müdürü Songül Gürsel ise, "Kimi polis olmak istedi, kimi ise hiç oturamadığı okul sıralarına oturabilmek istedi. En önemlisi hayatın her anında umut olduğunu, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha gördük. Her yaşlı insanın kalbinde bir hayal vardır ve bu hayaller yeterince inanıldığın gerçeğe dönüşebilir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projede yer alan kurum ve huzurevi sakinlerini teşekkür belgesi verildi.

Etkinlik huzurevi sakinlerinde oluşan koronun konseri ile sona erdi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, SBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Güncel, Samsun, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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