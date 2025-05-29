Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği

Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karaisalı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikte halk oyunları ekibi sahne aldı.
Usta öğreticilerin hazırladığı ürünlerin sergilendiği etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu, çocuklar çeşitli gösteriler yaptı.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Ali Çelik, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak ve vatandaşlar katıldı.
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