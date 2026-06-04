Kahramankazan'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında açılan yıl sonu sergisinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçede açılan kurslara katılanların el emeği göz nuru çalışmaları izlenime sunuldu.

Serginin açılışında Halk Eğitim Merkezinin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler tanıtıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Sergiyi gezen davetliler, çalışmalar hakkında kurs öğretmenlerinden bilgi aldı.

Programda Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muzaffer Yılmaz, açılan 147 kursa katılan 2 bin 907 kursiyerin hem boş zamanlarını değerlendirdiğini hem de yeni el becerileri kazandığını söyledi.

Polatlı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

Polatlı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergi izlenime sunuldu.

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin yaptığı, el işi, resim, tablo, elbise ve seramik eserlerden oluşan çalışmalar sergilendi.

Açılış programında, halk oyunu gösterisi ile müzik dinletisi sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oğuz Bilge Soydemir, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Soydemir, 345 kurstan 7 bin 643 kursiyerin yararlandığını dile getirerek, "Sergimizdeki her çalışma, öğrenme azminin, üretkenliğin ve kendini geliştirme isteğinin ürünüdür." dedi.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, daha sonra stantları gezerek ürünleri inceledi.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Eroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akyurt'ta 4-6 Yaş Kur'an kursu kapanış programı yapıldı

Akyurt Müftülüğü bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Seyyid Burhaneddin 4-6 Yaş Kur'an kursunun yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.

Programa Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, aileler ile vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan protokol konuşmalarında, çocukların küçük yaşta Kur'an ile tanışmasının, milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemi vurgulandı.

Programda öğrencilerin sunduğu şiir dinletisi ve sahne gösterileri izleyenlerden beğeni topladı.