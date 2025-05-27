Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergi ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı.
Havza Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen programın ardından sergi açılışı yapıldı.
Merkez Müdürü Kudret Ergül, 7'den 70'e herkese ulaşmanın çabasında olduklarını vurguladı.
Serginin açılışını Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ gerçekleştirdi.
Açılış sonrası protokol üyeleri sergiyi gezdi.
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