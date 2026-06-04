Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

04.06.2026 16:15
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İpekyolu'nda açılan sergide kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği eserler sergilendi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, sergide yer alan ürünlerin büyük emeklerle hazırlandığını ve son derece değerli olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Yılmaz, "Amacımız hem usta öğreticilerimizin hem kursiyerlerimizin emeklerini gün yüzüne çıkarmaktır. Sergimizde özellikle çini, deri işlemeciliği, dokuma ve diğer al sanatlarında ortaya çıkan kaliteli ürünleri sergiledik. Sergimizde kursiyerlerimiz hem yeteneklerini gösterdi hem de kurslar sayesinde aile ekonomilerine katkı sağladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sergide ürünlerini tanıtan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Geleneksel Giysili Bez Bebek Sanatçısı Elvan Şahar ise "Sergide özveriyle, büyük emeklerle yaptığımız ürünleri sergileme şansı bulduk. Çok renkli ve zengin içeriğe sahip bir sergi oldu. Sergimizde atölye çalışmalarımızı da yaptık. Ziyaretçilerimiz, ürünleri nasıl yaptığımızı izleme fırsatı elde etti. Sergiye yoğun bir ilgi var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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