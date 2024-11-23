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Hayat Filmi New York'ta Gösterimde

Hayat Filmi New York\'ta Gösterimde

Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, New York Türkevi'nde izleyiciyle buluştu. Çok sayıda davetli katıldı.

23.11.2024 22:16
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NEW Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde izleyicilerle buluştu.

Basın mensupları, sektör profesyonelleri, akademi üyeleri ve sinema tutkunlarının yer aldığı dünkü gösterime çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Türkevi'ndeki film gösterimine gelen isimlerin arasında Demirkubuz'un yanı sıra filmin başrol oyuncularından Cem Davran, bazı oyuncular ile Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın birincisi İdil Bilgen de yer aldı.

"Hayat" filmini izleyenlerden Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, yapımcı ve oyunculara emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Gösterimin ardından Demirkubuz ve Cem Davran, basın mensupları ve katılımcıların filmle ilgili sorularını yanıtladı.

"Hayat" filminin gösterimi, 16 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'ndaki "Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri" etkinliğinde yapılmıştı.

Kaynak: AA

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