Hayati İnanç, 2. Vezirköprü Kitap Günleri'nde sohbet etti, kitaplarını imzaladı - Son Dakika
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Hayati İnanç, 2. Vezirköprü Kitap Günleri'nde sohbet etti, kitaplarını imzaladı

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Hayati İnanç, 2. Vezirköprü Kitap Günleri\'nde sohbet etti, kitaplarını imzaladı
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Hayati İnanç, 2. Vezirköprü Kitap Günleri kapsamında Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde katılımcılarla kitap ve edebiyat üzerine sohbet etti. Ardından okurları için kitaplarını imzalayan İnanç'ın programına belediye başkan yardımcısı, ilçe müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Hayati İnanç, 2. Vezirköprü Kitap Günleri kapsamında Vezirköprü'de söyleşi programına katıldı.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İnanç, kitap ve edebiyat üzerine katılımcılarla sohbet etti.

Söyleşinin ardından İnanç, okurları için kitaplarını imzaladı.

Programa Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatHayati İnançVezirköprüEtkinlikEdebiyatKültürGüncelSon Dakika

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