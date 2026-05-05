Haydar Aliyev’in 103. Doğumu Panelde Kutlandı

05.05.2026 19:29
Haydar Aliyev'in 103. doğum yılı anısına 'Haydar Aliyev ve Türk Dünyası' paneli düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfınca (TADİV), Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ülke tarihinde "Umummilli Lider" unvanıyla anılan Haydar Aliyev'in 103. doğum yılı anısına "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" paneli düzenlendi.

TADİV Şuşa Kongre Merkezi'ndeki programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TADİV Başkanı Aygün Attar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Adilcan Gaffarov, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aybek Akaev, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Handurdu Turayev katıldı.

TADİV Başkanı Attar, video gösteriminin ardından programda katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, TADİV'in kurulmasında "fikir babası" olan Haydar Aliyev'in herkes için bir rol model olduğunu belirtti.

Aliyev'in Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliği, tüm Türk gönül coğrafyasına yaymayı ilke edindiğine dikkati çeken Attar, Haydar Aliyev'in dış politikasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürütmeye devam ettiğini söyledi.

Attar, Haydar Aliyev'in çağdaş Azerbaycan'ın stratejik mimarı olduğunu ve Türkiye ile petrol diplomasisini başlattığını vurgulayarak, Türkiye ile işbirliğini ilerletme konusunda önemli adımları olduğunu dile getirdi.

"Türk dünyasının UNESCO'su" diye nitelediği Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kurulmasında Haydar Aliyev'in müstesna hizmetleri olduğunu vurgulayan Attar, "Coğrafya, bir kaderdir." diyerek komşu devletlerle dost olmanın, düşman olmadan yaşam sürdürmenin büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

"Bu tarihi bilmek mecburiyetindeyiz"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov da "Bizler birbirimizi daha iyi anlamak için, daha yakından birbirimizi sevmemiz, daha hürmetle birbirimize yaklaşmamız için içimizde, devletlerimizde kendi milli değerlerimizi birbirimize anlatmalıyız." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'da ve tüm Türk dünyasında tanınmasının ve yaptıklarını bilmenin Türkiye'yi sevmek ve anlamak için önemli olduğunu belirten Memmedov, Türk devletlerinin kendi içinde önemli tarihi olduğunu vurguladı.

Memmedov, "Bu tarihi bilmek mecburiyetindeyiz ve birlikte daha hassas olacağız ve bu şekilde birbirimize yaklaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın yanında güçlü bir Türkiye'nin olmasının gururlu ve kudretli hissettirdiğini belirten Memmedov, "Türkiye yalnız değil; 85 milyon değil, 200 milyondan fazla bir nüfusa malik olan bir devlettir." diye konuştu.

"Türk dünyasının birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren büyük devlet adamı"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev de "Sayın Haydar Aliyev, yalnızca modern can Azerbaycan'ın kurucusu, mimarı değil aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren büyük devlet adamı olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Aliyev'in Azerbaycan'ın güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çabalarının yanı sıra Türk devletleri arasındaki işbirliğinin gelişmesine de sağlam bir zemin hazırladığını vurgulayan Sapiyev, "Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki işbirliğinin kardeşlik bağlarının ilişkilerinin temelini Sayın Haydar Aliyev'in stratejik vizyonu sayesinde oluşturulmuş ve pekiştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Sapiyev, iki ülke arasında siyaset, ekonomi, enerji, kültür, ulaştırma gibi konularda işbirliğinin ilerlediğini belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı, Haydar Aliyev Beyefendinin savunduğu birlik vizyonunun somut ve güçlü bir gerçeğe dönüştüğünün kanıtıdır diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Onun mirası, yol gösterici olmaya devam etmektedir

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Adilcan Gaffarov, Haydar Aliyev'in zor bir dönemde Azerbaycan'ın lideri olduğunu belirterek, Aliyev'in Azerbaycan ile ikili ilişkilerin ilerlemesinde rol oynadığını, Özbekistan'ın Haydar Aliyev'i kendi cumhurbaşkanı gibi sevip hatırladığını dile getirdi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Turayev de Aliyev'in, Türkmenistan ile Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesinde tarihi rol oynadığını, ileri görüşlü ve dengeli politikasının iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli işbirliğinin temelini attığını belirtti.

Turayev, "Bugün, Türkmenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmesi büyük ölçüde Sayın Haydar Aliyev'in attığı sağlam temellere dayanmaktadır. Onun mirası, Türk dünyasında birlik, karşılıklı saygı ve ortak kalkınma ilkeleri doğrultusunda yol gösterici olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Akaev de konuşmasında, Aliyev'in Kırgızistan'da katıldığı bir programda "Hepimiz birbirimizi izliyoruz ve anlıyoruz." sözlerini hatırlatarak, Aliyev'i andığını söyledi.

"Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" panelinin ardından "TADİV Tebriz'in İncileri" grubunun müzik dinletisi ve satranç müsabakası yapıldı.

Kaynak: AA

