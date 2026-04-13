Haydar Baş'ı Anma Haftası Başlıyor

(ANKARA) - 10-17 Nisan günlerini "Prof. Dr. Haydar Baş'ı Anma Haftası" ilan eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 81 ilin tamamı ve yurt dışındaki birçok noktada anma etkinlikleri düzenliyor. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek büyük anma programı ise yarın İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Altı yıl önce 14 Nisan 2020'de vefat eden BTP Genel Başkanı Haydar Baş, partisi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle anılıyor. BTP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 10-17 Nisan arasının "Prof. Dr. Haydar Baş'ı Anma Haftası" ilan edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda çok sayıda etkinlikle ebedi liderimizi anıyoruz" denildi.

Anma etkinlikleri, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Almanya, KKTC, Azerbaycan ve Tataristan gibi ülkelerde de düzenleniyor. İstanbul, Trabzon, Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde düzenlenen salon programlarında Baş'ın fikir ve görüşleriyle, Türkiye'nin yaşadığı sorunlara getirdiği çözüm ve projeleri bir kez daha dile getirildi. BTP teşkilatları, birçok ilde mevlit programları organize ederken, hemen her ilde şehir merkezlerinde Baş için lokma ve çiçek dağıtımı yapıldı.

Gençlik teşkilatından bilgi ve kompozisyon yarışması

BTP Gençlik teşkilatı da Haydar Baş'ı anmak için bilgi ve kompozisyon yarışmaları düzenledi. Gençler arasında "Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hayatı", Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Ekonomi Modeli, Hoş geldin Atatürk, Tevhidin Merkezi Ehli Beyt başlıklarında bilgi yarışmaları yapıldı.

Anma programları kapsamında yarın İstanbul'da Genel Başkan Hüseyin Baş'ın da katılımıyla Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek. Baş'ı anma programları, 17 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.