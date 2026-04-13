Haydar Baş'ı Anma Haftası Başlıyor

13.04.2026 13:32
BTP, 10-17 Nisan tarihlerini Haydar Baş'ı anma haftası ilan etti. Etkinlikler tüm Türkiye'de düzenlenecek.

(ANKARA) - 10-17 Nisan günlerini "Prof. Dr. Haydar Baş'ı Anma Haftası" ilan eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 81 ilin tamamı ve yurt dışındaki birçok noktada anma etkinlikleri düzenliyor. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek büyük anma programı ise yarın İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Altı yıl önce 14 Nisan 2020'de vefat eden BTP Genel Başkanı Haydar Baş, partisi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle anılıyor. BTP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 10-17 Nisan arasının "Prof. Dr. Haydar Baş'ı Anma Haftası" ilan edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda çok sayıda etkinlikle ebedi liderimizi anıyoruz" denildi.

Anma etkinlikleri, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Almanya, KKTC, Azerbaycan ve Tataristan gibi ülkelerde de düzenleniyor. İstanbul, Trabzon, Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde düzenlenen salon programlarında Baş'ın fikir ve görüşleriyle, Türkiye'nin yaşadığı sorunlara getirdiği çözüm ve projeleri bir kez daha dile getirildi. BTP teşkilatları, birçok ilde mevlit programları organize ederken, hemen her ilde şehir merkezlerinde Baş için lokma ve çiçek dağıtımı yapıldı.

Gençlik teşkilatından bilgi ve kompozisyon yarışması

BTP Gençlik teşkilatı da Haydar Baş'ı anmak için bilgi ve kompozisyon yarışmaları düzenledi. Gençler arasında "Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hayatı", Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Ekonomi Modeli, Hoş geldin Atatürk, Tevhidin Merkezi Ehli Beyt başlıklarında bilgi yarışmaları yapıldı.

Anma programları kapsamında yarın İstanbul'da Genel Başkan Hüseyin Baş'ın da katılımıyla Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek. Baş'ı anma programları, 17 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Haydar Baş, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
