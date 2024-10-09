Haydarpaşa Garı'na Yangın Önlemi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un sembollerinden tarihi Haydarpaşa Garı'nın yangından korunması için itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesi hazırlandığını bildirdi.

Uraloğlu, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in, Kadıköy rıhtımında bulunan Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Haydarpaşa gar binası ve 5 plan No'lu binada yapılan çalışmalar; çatı, çatı katı, iki kule, bekleme salonu restorasyonu, dış cephe taşları, vitraylar, ahşap pencere ve panjur onarımları, güçlendirme imalatları ile cephe aydınlatma işleridir. Bunların dışında herhangi bir ekleme veya düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca Haydarpaşa gar binası ve müştemilatında devam eden restorasyon çalışmalarında güçlendirme yapılması gereken alanlarla ilgili gerekli proje çalışmaları yapıldı. 5 plan No'lu binada zemin güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır."

"Restorasyonun tamamlanmasının ardından tren seferlerine devam edilecek"

Bakan Uraloğlu, binanın yangından korunması için de itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesinin hazırlandığını belirterek, "Yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sahadaki uygulama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, restorasyonun tamamlanması ve istasyonun trafik işlemlerine açılmasının ardından tren seferlerine devam edileceğini bildirdi.