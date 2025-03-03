Hayfa'da Bıçaklı Terör Saldırısı

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(ANKARA) - İsrail'inHayfa kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. İsrailli güvenlik yetkilileri, olayın bir terör saldırısı olduğunu ifade etti.

İsrail'in Hayfa'da kentindeki Lev HaMifratz Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir 70 yaşındaki bir erkek olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan dört kişinin hastanede tedavisi ediyor. Sağlık yetkilileri 3 yaralının durumunun ağır olduğunu belirtti.

İsrail medyasına göre, saldırgan silahlı bir güvenlik görevlisi tarafından öldürüldü. Saldırgan, saldırı yerine otobüsle geldi ve istasyona vardıktan sonra yolcuları bıçaklamaya başladı. Ardından otobüsü terk ederek istasyon bölgesinde bıçaklama eylemine devam ettikten sonra vuruldu.

İsrail polisi, 20 yaşındaki Arap-İsrailli saldırganın gerçekleştirdiği saldırının bir terör eylemi olduğunu ifade etti.