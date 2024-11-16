Hayfa'ya Roket Saldırısı: 4 Yaralı

Güncel

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada, Hayfa'ya atılan roketler sonucu 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kentte sığınağa gitmeye çalışırken roketler nedeniyle hafif yaralananların ayakta tedavi edildiği ve bazılarının kentteki Rambam Hastanesi'ne nakledildikleri kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan Hayfa'ya 10 roket fırlatıldığı, bunlardan sekizinin engellendiği ancak iki tanesinin kente düştüğü ifade edildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, roketlerden biri tek katlı boş bir binaya isabet etti; yaralanan olmadı.

Ayrıca İsrail Hayom gazetesinde çıkan haberde, roketler nedeniyle Hayfa'nın bazı bölgelerinde elektriklerin kesildiği belirtildi.