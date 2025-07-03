Hayırsever Muzaffer Samda\'nın Cenazesi Defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vefat eden hayırsever iş insanı Muzaffer Samda'nın cenazesi toprağa verildi.

İnegöl ilçesinde yaptığı hayır çalışmalarıyla tanınan, birçok okul ve sağlık ocağının yapımına öncülük eden Muzaffer Samda'nın cenazesi Altınbaş Camisi'ne getirildi.

Samda'nın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru da katıldı.