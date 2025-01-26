Hayırsever Öğretmenden Mehmetçiklere Destek

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış'ın Mehmetçik için ördüğü çorap, atkı ve eldivenlerin teslim alındığını belirterek, teşekkür açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış, Mehmetçiklerimiz için çorap, atkı, eldiven hediye etmek istediğini belirterek bizlere ulaştı. Evinde ziyaret ettiğimiz Mevlüde Barış öğretmenimize teşekkür ederek Mehmetçiklerimiz adına hediyelerini teslim aldık. Hayırsever öğretmenimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" denildi.