Hayırseverlerin desteğiyle Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda anasınıfı açıldı - Son Dakika
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Hayırseverlerin desteğiyle Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda anasınıfı açıldı

Hayırseverlerin desteğiyle Yavuz Sultan Selim Ortaokulu\'nda anasınıfı açıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda hayırseverler tarafından yaptırılan anasınıfı hizmete girdi. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada hayırseverlere teşekkür ederek eğitime yapılan yatırımların önemini vurguladı. Hayırseverler adına konuşan Gülşah Erdener Akın ise projenin depremzedelere destek olmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Konuşmaların ardından anasınıfı resmi olarak açıldı.

16.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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Hatay'ın Belen ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda hayırseverler tarafından yaptırılan anasınıfı hizmete girdi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada hayırseverlere teşekkür etti.

Eğitime yapılan yatırımlarının önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Hayırseverlerimizin, eğitim alanına ilgi duyması ve yatırım yapması toplumla kucaklaşma ve sevgi bağı oluşturma vesilesidir." dedi.

Hayırseverler adına konuşan Gülşah Erdener Akın da farklı yerlerde yaşayan Hataylıları bir araya getirerek projeyi oluşturduklarını ve depremzedelerin yanlarında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan anasınıfı açıldı.

Kaynak: AA

Sami Yılmaz, Hatay, Belen, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayırseverlerin desteğiyle Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda anasınıfı açıldı - Son Dakika

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