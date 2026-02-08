Haymana Belediye Başkanı Koç, CHP'den İstifa Edeceği İddiasını Yalanladı

(ANKARA) - Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa edeceğine ilişkin iddiaları yalanlayarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP ile her daim bir ve beraber olduğunu kaydetti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, çarşamba günü AK Parti'ye geçeceğinin açığa çıkmasının ardından Özarslan ile birlikte AK Parti'ye geçecek belediye başkanları arasında olduğu iddia edilen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanladı.

Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak, şunları kaydetti:

"İlçemin her mahallesinde, her caddesinde imzası olan Mansur Yavaş Başkanımızla ve partimizle her daim biriz, beraberiz. Bırakın artık belediyeleri magazinleştirmeyi, işimiz çok."