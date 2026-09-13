Haynan Adası'nda sağanak nedeniyle 31 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Haynan Adası'nda sağanak nedeniyle 31 binden fazla kişi tahliye edildi

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Güney Çin Denizi'ndeki tropikal alçak basıncın yol açtığı sağanak yağış nedeniyle Çin'in Haynan Adası'nda 31 binden fazla kişi tahliye edildi. Vanning ilinde 452,1 milimetreye ulaşan yağış sonrası 6 ilde eğitime ara verildi, 8 ilde turistik bölgeler kapatıldı.

Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan tropikal alçak basıncın yol açtığı sağanak yağış nedeniyle Çin'in Haynan Adası'nda 31 binden fazla kişi tahliye edildiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, adanın 6 ilindeki 24 yerleşimde ortalama yağış miktarı 300 milimetreyi aştı; Vanning ilinde 452,1 milimetreye kadar ulaştı.

Yerel afet önleme, giderme ve yardım komitesi, sel ve toprak kayması riskinin bulunduğu bölgelerde yaşayan 31 bin 564 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiğini açıkladı.

Vanning ilinde 1. derece, Çionghay, Çiongcong, Vucışan, Baoting ve Lingşui illerinde 2. derece acil durum ilan edildi. 6 ilde eğitime ara verildi, 8 ilde turistik bölgeler kapatıldı.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, Ada'nın güneydoğu bölgelerinde sel ve toprak kayması uyarıları yayımladı.

Haynan'ın 245 kilometre güneyinde seyreden tropikal alçak basıncın akşam saatlerinden itibaren batıya hareket ederek Vietnam kıyılarında etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haynan Adası'nda sağanak nedeniyle 31 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika

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