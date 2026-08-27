Hayrabolu'da Balık Ölümleri İnceleniyor
Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen gölette toplu balık ölümleri yaşandı, inceleme başlatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde Çerkezmüsellim Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Hayrabolu'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Çerkezmüsellim Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İhbar sonrası gölete, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölü balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı. Balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.
Kaynak: DHA
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