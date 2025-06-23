Hayrabolu\'da Buğday Hasadı Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday hasadına başlandı.

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 354 bin dekarlık alanda buğday hasadının başladığını söyledi.

Çiftçilerin dekarda 260 ile 520 kilogram arasında verim aldığını belirten Çıkrıkçılı, ilçede 800 bin dönüm tarım arazisi bulunduğunu ifade etti.

Çıkrıkçılı, buğday hasadının çiftçilere bereketli olmasını temenni ederek, "Bu arazilerin 354 bin dönümüne bu yıl buğday ekildi. Üreticilerimiz açısından büyük önem taşıyan buğday hasadının ülkemize, milletimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.