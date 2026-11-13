Hayrabolu'da çiftçiler buğday ekimine başladı, Dambaslar'da muhtarlık çatısı tutuştu - Son Dakika
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Hayrabolu'da çiftçiler buğday ekimine başladı, Dambaslar'da muhtarlık çatısı tutuştu

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Hayrabolu'da hava şartları uygun ve toprak nemli olduğu için çiftçiler buğday ekimine başladı; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin ekim zamanının önemli olduğunu söyledi. Dambaslar Mahallesi'ndeki muhtarlık binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü, binada hasar oluştu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday ekimine başlandı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, buğdayda kaliteli ve yüksek verim elde edilebilmesi için ekim zamanının önemli olduğunu belirtti.

İlçede hava şartlarının uygun olması ve toprağın nemli bulunması nedeniyle çiftçilerin buğday ekimine başladığını aktaran Evin, mevcut koşulların üreticiler açısından değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu ifade etti.

Evin, çiftçilerin uygun hava ve toprak şartlarını en iyi şekilde değerlendirerek ekim çalışmalarını sürdürmelerini belirterek, tüm üreticilere bereketli ve verimli bir üretim sezonu diledi.

Hayrabolu'da muhtarlık binasının çatısında yangın çıktı

Hayrabolu ilçesinde muhtarlık binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dambaslar Mahallesi'ndeki muhtarlık binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında muhtarlık binasında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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