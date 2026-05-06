Hayrabolu'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım

06.05.2026 16:50
Hayrabolu'da 1,339 vatandaşa toplam 5,125,000 lira yardım yapıldı, diğer yardımlar sürecek.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi bin 339 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, nisan ayında bin 339 ihtiyaç sahibine 5 milyon 125 bin lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Fırat, diğer aile ve yangın yardımı olarak verilen yardımların da ilerleyen süreçte süreceğini ifade etti.

-Hayrabolu'da Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor

Hayrabolu ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

Etkinlikte, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyma, yaya önceliği ve genel trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Hafta boyunca eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtildi.

Kaynak: AA

