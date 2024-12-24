Hayrabolu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Hayrabolu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Hayrabolu'da bir evde ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

24.12.2024 10:17
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Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde L.A.A. ve H.A'nın evinde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 24 tabanca fişeği ele geçirildi.

L.A.A. ve H.A. gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

- Çorlu'da gümrük kaçağı 6 cep telefonu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince gümrük kaçağı 6 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı tespit edilen iş yerlerine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler arama yaptığı 2 iş yerinde gümrük kaçağı 6 cep telefonu ele geçirdi.

İş yerlerinde bulunan 3 şüpheliye, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayrabolu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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