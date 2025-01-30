Hayrabolu Peynir Tatlısı, Yılın Fotoğrafları Oylamasında - Son Dakika
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Hayrabolu Peynir Tatlısı, Yılın Fotoğrafları Oylamasında

Hayrabolu peynir tatlısı imalatçısı, AA'nın fotoğraf oylamasında çeşitli kategorilere oy verdi.

30.01.2025 14:18
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Coğrafi işaretli meşhur Hayrabolu peynir tatlısı imalatçısı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İmalatçı Serkan Tanrınıan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tanrınıan, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğrafını seçen Tanrınıan, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Tanrınıan, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Tekirdağ NKÜ tanıtım ve kariyer günleri etkinliğine katıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Edirne'de düzenlenen "Keşan 3. Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 49 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte üniversite tercihlerinde bulunacak öğrenciler ve aileleri NKÜ standını ziyaret etti.

Görevliler, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, burslar, barınma imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili gelenleri bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayrabolu Peynir Tatlısı, Yılın Fotoğrafları Oylamasında - Son Dakika

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