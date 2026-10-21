Hayrabolu TSO'nun kalite projesi sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansıyla imzalandı - Son Dakika
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Hayrabolu TSO'nun kalite projesi sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansıyla imzalandı

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Hayrabolu TSO\'nun kalite projesi sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansıyla imzalandı
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Trakya Kalkınma Ajansı, Hayrabolu TSO'nun kalite standartlarını artırma projesine 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek verecek. 1 Temmuz-31 Ağustos döneminde yürütülecek projenin sözleşmesi Mahmut Şahin ile Fehmi Altayoğlu tarafından imzalandı.

Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Malkara Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret etti.

Bilgiç ve Koç makamda bir süre görüştü.

Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Osman Bayram Latifoğlu ve Malkara İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş da yer aldı.

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasının kalite standartlarını artırma projesine destek

Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Kalite Standartlarını Artırıyor" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Ajansın 1 Temmuz-31 Ağustos dönemini kapsayan teknik destek programı kapsamında yürütülecek projeye ilişkin sözleşme, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Altayoğlu tarafından imzalandı.

Proje ile Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
Fehmi AltayoğluMahmut ŞahinAğustosEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hayrabolu TSO'nun kalite projesi sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansıyla imzalandı - Son Dakika
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