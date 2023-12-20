Hayrat İnsani Yardım Derneği Kenya\'ya 50 bin Kur\'an-ı Kerim Gönderdi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin desteğiyle Kenya'ya 50 bin Kur'an-ı Kerim gönderdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 bin Kur'an-ı Kerim, yerel halkın rahatlıkla okuyabilmesi için Resm-i Osmani Hafs Rivayeti hattında özel olarak basıldı.

Dağıtım sürecinde, özellikle çöl sıcağında sazlıktan yapılmış küçük Kur'an kurslarında hafızlık yapan öğrenciler hedefleniyor.

Öğrenciler, çeşitli zorluklarla Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Afrika'da birçok hafız adayı, imkansızlıklar nedeniyle bir Kur'an-ı Kerim üzerinden ezber yapmaya çalışırken, bazen de hocalarından ezber dinleyerek hafız olmaya çalışıyor.

Kağıt ve kalemin çok zor bulunduğu bazı bölgelerde ise "luh" adı verilen tahta parçalarından eğitim görülmesi çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor.

Maddi imkansızlıklardan ötürü başvurulan bu eğitim yöntemi yeterli olmazken, kömürden üretilen mürekkep ile tahta parçalarının üzerine Kur'an-ı Kerim ayetleri yazılıyor ve hocaları eşliğinde talebelerce ezberleniyor.

Tamamlanan ezber sonrası diğer ayetlerin yazılabilmesi için talebelerin tahta parçalarını kazıması gerekirken, bu zorlu süreç talebe hafızlığını tamamlayana kadar tekrarlanıyor.