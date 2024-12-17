Hayvan Barınağına Ziyaret

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Ankara 2 No'lu Baro üyeleri, hayvanların katledildiği iddiası üzerine Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Ankara 2 No'lu Baro Başkanvekili Duygu Kurban Gözüoğlu, Kutludüğün Mahallesi'ndeki Mamak Belediyesine ait hayvan barınağına ziyaretin ardından yaptığı basın açıklamasında, son günlerde barınağa ilişkin görüntüleri sosyal medyada izlediklerini söz konusu iddiaları yerinde görüp incelemek istediklerini söyledi.

Ankara Valiliği'nin konuya ilişkin soruşturma başlattığını anımsatan Gözüoğlu, "Bu soruşturma kapsamında geçici olarak veteriner müdürün görevden alındığını öğrendik. Barınakta şu an toplumu zedeleyen, insanın vicdanını karalayan görüntülere rastlamadık. Ama valiliğin yapmış olduğu soruşturma kapsamında bazı iddiaların doğru olduğuna dair karineler olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Gözüoğlu, konuyla ilgili soruşturmaları takip edeceklerini söyledi.