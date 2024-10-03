Hayvan Desteğiyle Aileler Geçim Sağlıyor

Güncel

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi 313 aileye verilen hayvan desteği sayesinde aileler yetiştirici oldu, ilçedeki hayvan varlığı arttı.

Şahinbey Belediyesi tarafından hem tarım ve hayvancılığa katkıda bulunmak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gelir kapısı açmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, ilçedeki 80 kırsal mahallede yaşayan 313 aileye destek verildi.

İlçede 4 yıldır sürdürülen destekler kapsamında isteyen aileler belediyeden ücretsiz olarak iki gebe inek, isteyenler ise 16 koyun ve bir koç alarak hayvancılık yapmaya başladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, 2020'den bu yana maddi imkanı iyi olmayan ailelere küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 4 bin 120 hayvan verdiklerini, vatandaşların üretimiyle hayvan varlığının her yıl yüzde 50 arttığını söyledi.

Tarıma ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini belirten Tahmazoğlu, "Köylerde yaşayıp maddi imkanı olmayan 313 ailemize bu desteği verdik. Onların kendi ayakları üzerinde durması için tabiri caizse onlara balık tutmasını öğrettik. Bunların içerisinde iki inek verdiğimiz ailelerde sayıyı 10'a çıkaranlar oldu. Kuzuları 100'ün üzerine çıkaran ve satış yapanlar, kendi ihtiyaçlarını karşılayan ailelerimiz var. Bu ailelerimiz artık kendi ayakları üzerinde durabiliyor." dedi.

Aileler hayvancılıkla geçinmeye başladı

Doğanca Mahallesi'nde aldığı destek sonrası hayvancılık yapmaya başlayan İbrahim Halil Özdemir, "Şu anda Başkanımızın verdiği hayvancılık desteğiyle geçimimi sağlıyorum. Hayvanlarımızı verdi, yemlerini verdi. 16 koyun, bir koç almıştım, şu anda 130 hayvanım var. İhtiyaçlarımızı buradan gideriyoruz." dedi.

Asiye Özdemir de verilen hayvanların sütünden peynir, yoğurt yaparak sattıklarını belirtti.

Hacıköy Mahallesi'nde yaşayan Nejla Demir ise "Bize iki inek vermişlerdi, şu an 15 oldu." diyerek, yetkililere teşekkür etti.

Annesine destek olan Ayhan Demir, belediyeden süt sağım makinesi ve yem destekleri de aldıklarını, hayvan sayılarının yıl sonuna kadar 20'ye ulaşacağını dile getirdi.