Hayvan Hakları Savunucuları Ankara'da Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika
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Hayvan Hakları Savunucuları Ankara'da Kanun Teklifini Protesto Etti

Hayvan Hakları Savunucuları Ankara\'da Kanun Teklifini Protesto Etti

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürerken, bir grup yaşam hakkı savunucusu Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatarak kanun teklifini protesto etti. Polisin müdahalesiyle yolu trafiğe açan grup, daha sonra Yaşam Nöbeti'ne katılmak üzere eyleme son verdi.

23.07.2024 21:29
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HABER: KADİR DEVİR/ KAMERA: CEMAL AYTEKİN

(ANKARA) - Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeler, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ederken bir grup yaşam hakkı savunucusu Ankara'da Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Kanun teklifinin içeriğine dikkati çeken eylemci grup polisin müdahalesi ile yolu trafiğe açtı.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgür İnisiyatifinden bir grup yaşam hakkı savuncusu Sakarya Caddesi'nde yaptıkları basın açıklamasının ardından, Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatarak kanun teklifini prostesto etti. Basın açıklamasını okuyan Burcu Erbil, "Halkın öfkesine, katliam planlarınıza yenileceksiniz" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüze milletin meclisinde barikatlar kuranları uyarıyoruz! Halkın öfkesine, katliam planlarınıza yenileceksiniz. Muhalif vekillerin can hıraş mücadeleleri, rasyonel argümanları karşısında AKP ve MHP'li vekiller kendilerince espriler yaparak zihniyetlerini bir kez daha gün yüzüne çıkardılar. AKP Konya vekili Mehmet Baykan bir kadın vatandaşla yaptığı görüşmede yaptığı korkunç espriyi dilllendirdi utanmadan. Hayvan Haklarını aradığını söyleyen vatandaşa "Bu saatte uyanıksanız önce sizi uyutmamız lazım" diyerek kadına ve hayvana bakışının en hastalıklı yüzünü ortaya döktü. AKP'li ve MHP'li vekillerin hepimizle dalga geçer gibi şakalaşmaları, gülüşmeleri üzerine bir de bu espriye eşlik eden kahkahalarla dehşete düştük. Siz insan mısınız? İnsan türünün yüz karaları olarak tarihe geçeceğinizi unutmayın sözde ve işgalci, bankamatik vekilleri Siz kendi tabanınızı da temsil etmiyorsunuz. Duymuyor musunuz? Kendi tabanınız bas bas bağırıyor sizlere, katliam planlarınıza bizi alet etmeyin diye!"

"Sömürdüğünüz hayatlarımıza dostlarımızın hayatlarını ekletmeyeceğiz"

Milletvekillerine seslenen Erbil "O koltuklarda şirket yönetmiyorsunuz, halkın iradesini temsil ediyorsunuz" ifadelerini kullanarak açıklamasını şöyle devam etti:

"Barınak övücüsü vekiller, argeciler, patencitçiler, rantçılar siz o koltuklarda şirket yönetmiyorsunuz! Halkın iradesini temsil ediyorsunuz. İlaç ihaleleri, spiral proje bütçeleri, patentlerin sizi iştahlandırdığını biliyoruz! Fakat siz bizde bir iştahsızlık ve mide bulantısı yaratıyorsunuz. Zihniyetinizle karşılaştımız her an dehşete düşürüyorsunuz! Fakat insanlık sizden daha büyük neyse ki! Hangi inanca mensup olursa olsun, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun insanlığımız ile türcü yasa tasarınızı, türümüze ihanetinizi kabul etmeyeceğiz! Buna izin vermeyeceğiz! Zaten sömürdüğünüz hayatlarımıza dostlarımızın hayatlarını ekletmeyeceğiz. Kapattığınız o kapıların ardında çığ gibi büyüyor, kabusunuz olmaya geliyoruz. "

Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapattılar

Sakarya Caddesi'nde yaptıkları basın açıklaması sonrası Atatürk Bulvarı'na çıkan grup yolu trafiğe kapatarak Meclis'te görüşülmeye devam edilen kanun teklifinin içeriğine dikkati çekti. Dakikalarca cadde ortasında " Toplayamazsın, Hapsedemezsin, Öldüremezsin" pankartı ile sloganlar atan gruba polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrası yaşam savunucuları Kuğulu Park'ta devam eden Yaşam Nöbeti'ne katılmak üzere eyleme son verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayvan Hakları Savunucuları Ankara'da Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika

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