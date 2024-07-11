Hayvan Hakları Savunucuları Kadıköy'de Yasa Teklifini Protesto Etti

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Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Hayvan hakları savunucuları Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa teklifini Kadıköy'de protesto etti. Açıklamada "Yüzyıllardır bu topraklarda ekmeğimizi, suyumuzu paylaştığımız mahalle sakinlerimiz köpeklerin, bugün bilinçli bir bilgi kirliliği ve manipülasyon ile, 'başıboş' denilerek, 'ulusal güvenlik sorunu' olarak yaftalanarak haklarını savunan insanlarla birlikte düşmanlaştırılıp canavarlaştırılmasına izin vermiyoruz" denildi.

Yaşam için Yaşam İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi AKP'nin TBMM'ye sunması beklenen sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifini protesto etti. Yapılan açıklamada, 22 yıllık AKP iktidarı döneminde, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmadığı, kısırlaştırma, aşılama yapılmadığı, yasaya uymayanların cezalandırılmadığı, denetlenmediği iddia edildi.

Açıklamadan bazı bölümler şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın her yol denenmiş ve işe yaramamış gibi, belediyeler için yepyeni yükümlülükler içeren kanun maddeleri getirilmiş gibi açıklama yapmasını kabul etmiyoruz.

"Katilleri aramıza salan adaletsizlik ve cezasızlık sistemini değiştirmek istemiyorlar"

Bugün; hayvanları değil, failleri koruyan ve 20 yıldır yürürlükte olmasına rağmen uygulanmayan ve denetlenmeyen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun neredeyse hayvanlar yararına tek iyi maddesi olan 6. Maddeyi, yani 'kısırlaştır/aşıla/yerinde yaşat' hükmünü kaldırmak istiyorlar, ama katilleri aramıza salan adaletsizlik ve cezasızlık sistemini değiştirmek istemiyorlar.

Yüzyıllardır bu topraklarda ekmeğimizi, suyumuzu paylaştığımız mahalle sakinlerimiz köpeklerin, bugün bilinçli bir bilgi kirliliği ve manipülasyon ile, 'başıboş' denilerek, 'ulusal güvenlik sorunu' olarak yaftalanarak haklarını savunan insanlarla birlikte düşmanlaştırılıp canavarlaştırılmasına izin vermiyoruz.

"Köhnemiş Nazizmden farksız"

Ayırmaları gereken bütçeleri ayırmayıp yasalarla belirlenmiş yükümlülükleri yerine getirmeyerek çağdışı bir yöntem ve kafatasçı bir zihniyetle, kendi demeçlerinden alıntılarla 'saldırgan, hasta, anatomisi bozulmuş, yeme bozukluğu çeken, güçten düşmüş' tüm köpekleri toplamayı, hapsetmeyi ve öldürmeyi 21. yüzyıl Türkiye'sinde inatla siyasi söylem ve eylem biçimi olarak ileri sürmek, köhnemiş bir Nazizm girişiminden farksızdır. "Saldırgan" diyerek canavarlaştırdığınız, insanlar tarafından travmatize edildiği için kendini ve alanını korumak zorunda kalan köpekleri de, doğası gereği 'havlayan', iyileşme ve yuva imkanı bulabilecek hasta, engelli, yaşlı tüm köpekleri sizin zulmünüzden ve gazabınızdan koruyacağız.

Unutmayalım ki dünya insanların elleriyle, hayvanların patileriyle, ağaçların kökleriyle var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Bu yasa tasarısının yıllardır meclisten geçirilmeye çalışılıp başarılamaması, halkın direnişinin, hayvanlardan yana konan iradenin başarısıdır. Biz, sokak hayvanlarına karşı uygulanmak istenen tecritin ve katliamın önüne geçebilmenin tek yolunun birlikte hareket etmek ve sokak hayvanlarının yanında, nefrete inat yaşamdan yana olmak olduğunu biliyoruz."