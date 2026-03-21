Hayvan Otlatırken Dereye Düşen Genç Kız Boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde Medine Yavuz, hayvan otlatırken dengesini kaybedip dereye düştü ve boğuldu.

MARDİN'in Savur ilçesinde hayvan otlatırken dereye düşüp, boğulan Medine Yavuz (16), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan otlatan Medine Yavuz, dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpan Yavuz, çevredekiler tarafından dereden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'u yoldaki araçtan alarak Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yavuz'un cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Medine'nin cenazesi, Çınarönü Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Mardin, Savur, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:12:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.