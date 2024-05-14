Hayvan Refahı Projesi: Buzağıların grup halinde bakımı faydalı - Son Dakika
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Hayvan Refahı Projesi: Buzağıların grup halinde bakımı faydalı

Hayvan Refahı Projesi: Buzağıların grup halinde bakımı faydalı

Türkiye, Portekiz ve İtalya'da Hayvan Refahı Projesi kapsamında ortak çalışma yapan akademisyenler, grup halinde bakılma yönteminin buzağıların gelişimleri açısından faydalı olduğu sonucuna vardı. Proje kapsamında yapılan incelemelerde, grup halinde bakımın buzağıların hastalıklara yakalanma ve ölüm oranını düşürdüğü, et ve süt verimliliğini artırdığı tespit edildi. Buzağı refahıyla ilgili yapılan önerilerin AB ülkelerinde uygulanması bekleniyor.

14.05.2024 12:00
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Türkiye, Portekiz ve İtalya'da Hayvan Refahı Projesi kapsamında ortak çalışma yapan akademisyenler, grup halinde bakılma yönteminin buzağıların gelişimleri açısından faydalı olduğu sonucuna vardı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy, Lizbon ve Milano üniversitelerinden bilim insanlarının katılımıyla hayata geçirilen Hayvan Refahı Projesi (welfaruminant) kapsamında Portekiz, İtalya ve Türkiye'deki çiftliklerde incelemeler yapıldı.

AB ve Türkiye Ulusal Ajansının da desteklediği proje çerçevesinde akademisyenler, 6-7 buzağıdan oluşan grup bakımının şu anda uygulanan kulübede 2 ay bireysel bakıma göre daha yararlı olduğunu belirledi.

Grup halinde bakımın, buzağıların hastalıklara yakalanma ve ölüm oranının düşmesini sağladığı, ileriki dönemde et ve süt verimliliğinin artmasını olumlu etkilediği tespit edildi.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından süt-besi sığırı, koyun-keçi ve buzağı refahı konusundaki yenilikçi uygulamaları kitaplaştıran ve raporlarını Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesine (EFSA) sunan ekip, özellikle buzağı yetiştiriciliğinde AB ülkelerinde uygulanan mevcut bakım yönteminin 1-2 yıl içinde değişeceğini öngörüyor.

EFSA'ya görüş bildiren Lizbon Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. George Stilwell, AA muhabirine, raporda, buzağı refahıyla ilgili bazı yeni önerilerde bulunduklarını söyledi.

İyi ve sağlıklı bir süt ineğine sahip olmak için iyi ve sağlıklı bir buzağıyla işe başlamak gerektiğini belirten Stilwell, şunları ifade etti:

"Buzağıya doğru zamanda, doğru miktarda ve kaliteli kolostrum (buzağıya verilen ilk ağız sütü) verilmesini önerdik. Diğer önerimiz, 2 ay olan izole sürenin yaklaşık 3 haftaya indirilmesi. Bireysel bakım süresini azaltma, buzağıların özellikle düve ve sığır dönemlerinde doğumla ilgili süreçlerinin iyi geçmesi anlamına geliyor. Bireysel bakımda başka bir buzağıyla fiziksel ve görsel olarak temas etmek zorundalar. Bu yüzden tamamen izole edilemezler. Şu andaki bilimsel kanıtlar, buzağıların birlikte olduklarında gelişimlerinin arttığını, daha iyi beslendiklerini ve yeni durumlara daha fazla uyum sağladıklarını gösteriyor."

"Günde 6 litre ya da daha fazla süt içmeliler"

Buzağı bakımına ilişkin başka önerilerde de bulunan Stilwell, buzağılara geleneksel olarak sabah 2, öğlen 2 litre süt verildiğini ancak günlük 4 litrenin yeterli olmadığını dile getirdi.

Stilwell, buzağıların günde 6 litre ya da daha fazla süt içmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu, onların gelişim ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Bunun yanında dünyanın her yerinde antibiyotik kullanımının da azaltılmasını istiyoruz. Bütün bu öneriler, buzağıların sağlıklı olacağına ve ölüm oranlarının azalacağına işaret ediyor." dedi.

Proje Koordinatörü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Elmaz da grup bakımında buzağı sayısının çok fazla olmaması gerektiğini, 15-20 buzağı bir arada bulunduğu zaman solunum hastalıklarının arttığını belirtti.

Buzağı refahı ve bakımıyla ilgili AB ülkelerinde bilimsel verilere dayalı yeni yasalar geleceğini söyleyen Elmaz, "EFSA'nın AB'ye sunduğu rapor şu an öneri, büyük ihtimalle ileride kabul edildiğinde biz de bunları duyacağız ve uygulayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Portekiz, Türkiye, İtalya, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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