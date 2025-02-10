Hayvan Sayısı Arttı, Bal Üretimi Düştü

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 16 milyon 986 bin oldu.

TÜİK tarafıından açıklanan 2024 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre, büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 16 milyon 824 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artarak 162 bin 51 baş oldu.

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında artarak 44 milyon 81 bin, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,0 oranında artarak 10 milyon 822 bin baş oldu.

Bal üretimi 2024 yılında 95 bin 492 ton oldu

Bal üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 azalarak 95 bin 492 tona indi. Yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 8,6 oranında artarak 85 ton olarak gerçekleşti.