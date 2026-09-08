Hayvancılık desteklerinde yeni düzenleme: Buzağı desteği 2 bin, malak desteği 4 bin liraya çıkarıldı

(ANKARA) - Hayvancılık desteklerinde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 2026 yılı için buzağı desteği 2 bin liraya, malak desteği 4 bin liraya, kuzu ve oğlak desteği ise 430 liraya çıkarıldı. Gebe hayvanlarda "yavru atığı" yaşanması halinde sığır ve manda için 20 bin, koyun ve keçi için 4 bin lira destek ödenecek.

"2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle 2025 yılında buzağı için bin 400, malak için 2 bin 800 lira olarak uygulanan destekler, 2026 yılı için sırasıyla 2 bin ve 4 bin liraya yükseltildi.

Suni tohumlamadan doğan buzağı ve malaklar için ilave 1, embriyo transferi veya cinsiyeti belirli sperma uygulamasından doğanlar için 2,5 destek katsayısı uygulanacak. Belirlenen koşulları taşıyan ve genomik test yaptırılan bazı buzağılar için de ilave destek ödenecek.

En az dört aylık kuzu ve oğlaklara verilen destek 300 liradan 430 liraya çıkarıldı. Göçer sevk kontrol noktasında doğan kuzu ve oğlaklara 0,5; aile işletmelerinde doğan dişi kuzu ve oğlaklara ise 2 katsayı ilave destek verilecek.

Karara ayrıca "atık desteği" eklendi. Buna göre, "gebe hayvanlarda yavru atığı meydana gelmesi halinde 2026 yılında sığır ve manda sahiplerine hayvan başına 20 bin lira, koyun ve keçi sahiplerine ise 4 bin lira" destek ödenecek.

Arıcılık desteği de artırıldı. 2025 yılında birlik üyelerine kovan başına 140, üye olmayanlara 100 lira olan destek, 2026 yılı için birlik üyelerine 250, üye olmayanlara 200 lira olarak belirlendi.

Ankara keçisi desteğinde de değişiklik yapıldı. Buna göre, taban sürülerde Ankara keçisi için hayvan başına 300, elit sürülerde ise 500 lira destek sağlanacak. Su ürünleri yetiştiriciliği ile hayvan gen kaynaklarının korunmasına yönelik destek tutarları da yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.